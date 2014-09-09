В понедельник всё упало (и нефть, и золото, и индексы, и даже фунт).

Неделя открылась противоречиво. В пятницу рынки оптимистично и бравурно реагировали на договоренности о прекращении огня на Украине. Вчера было уже понятно, что договоренности эти действуют только на бумаге, а в действительности регулярнейшим образом нарушаются. Из дополнительных негативных факторов — дополнительно сниженный ВВП Японии. Азиатские индексы вчера отреагировали на всё это не самым лучшим образом, как, впрочем, и многие другие: упали Hang Seng, FTSE, DJIA, S&P . А вот Nikkei и DAX подросли. «Разнонаправленность — наш профиль», как бы говорят нам основные мировые индексы.



Для фунта вчера наступили поистине черные времена: на неприятных новостях о том, что отделение Шотландии становится всё более вероятным британец обвалился ниже отметки 1,62. EUR/USD не особенно изменялась и завершила торги в районе 1,2950. USD/JPY понемногу возвращается к 105,40.

Нефть падает: вчера Brent преодолела психологически и экономически важную отметку, упав ниже 100 долларов за баррель (впервые с июня 2013 года). К закрытию торговых суток Brent все же «выплыла» обратно, чуть выше 100,00. WTI уверенно добралась до минимального уровня за последние 8 месяцев (91,79 долларов за баррель).

Потери несло и золото: XAU/USD отправилось в район трехмесячного минимума ($1251,41 за тройскую унцию).