В понедельник всё упало (и нефть, и золото, и индексы, и даже фунт).

Неделя
открылась противоречиво. В пятницу
рынки оптимистично и бравурно реагировали
на договоренности о прекращении огня
на Украине. Вчера было уже понятно, что
договоренности эти действуют только
на бумаге, а в действительности
регулярнейшим образом нарушаются. Из
дополнительных негативных факторов —
дополнительно сниженный ВВП Японии.
Азиатские индексы вчера отреагировали
на всё это не самым лучшим образом, как,
впрочем, и многие другие: упали Hang
Seng, FTSE, DJIA, S&P . А вот Nikkei
и DAX подросли.
«Разнонаправленность — наш профиль»,
как бы говорят нам основные мировые
индексы.
Для фунта вчера наступили поистине черные времена: на неприятных новостях о том, что отделение Шотландии становится всё более вероятным британец обвалился ниже отметки 1,62. EUR/USD не особенно изменялась и завершила торги в районе 1,2950. USD/JPY понемногу возвращается к 105,40.
Нефть падает: вчера Brent преодолела психологически и экономически важную отметку, упав ниже 100 долларов за баррель (впервые с июня 2013 года). К закрытию торговых суток Brent все же «выплыла» обратно, чуть выше 100,00. WTI уверенно добралась до минимального уровня за последние 8 месяцев (91,79 долларов за баррель).
Потери несло и золото: XAU/USD отправилось в район трехмесячного минимума ($1251,41 за тройскую унцию).