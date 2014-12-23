Запасы золота в России выросли втрое к 2014 году

В ноябре золотой запас РФ увеличился на 19 тонн — объемы резервных запасов дошли до 1187,5 тонны. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные МВФ. Эти цифры — самые высокие за последние 20 лет.

Россия активно скупает золото последние восемь месяцев, пока цена относительно невысокая - с января золото упало в цене на 1,9%. По оценке МВФ, страна увеличила объем своих запасов золота втрое за 9 лет.

Следует отметить, что многие центробанки во всем мире увеличивают свои золотые запасы. В этом году объем общих закупок может достичь 400-500 тонн. Прежде ЦБ чаще продавали золото, чем запасались им.

В 2014 году запасы золота увеличились также в Маврикии, Казахстане и Турции. Мексика была одной из немногих стран, кто продавал золото. По сообщениям СМИ, резервы увеличивает и Китай, хотя его запасы официально не публикуются уже с 2009 года.