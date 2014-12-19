Еженедельный дайджест 15-19 декабря: Российский кризис как угроза мировой экономике, почему инвесторам не стоит паниковать
Аналитика и прогнозы

Еженедельный дайджест 15-19 декабря: Российский кризис как угроза мировой экономике, почему инвесторам не стоит паниковать

19 декабря 2014, 12:35
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Российский кризис - угроза всей мировой экономике?

Новости валютного рынка: Динамика курса рубля, технический анализ, фундаментальный анализ

Обзор ключевых событий этой недели: Доверие правительству РФ и ЦБ, как США перекроили рынок нефти, выйдет ли Венесуэла из ОПЕК

Новости компаний: Акции "Системы", лимиты по кредитным картам банка "Русский стандарт", долг UTair

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