Еженедельный дайджест 15-19 декабря: Российский кризис как угроза мировой экономике, почему инвесторам не стоит паниковать

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Российский кризис - угроза всей мировой экономике?
- РИА Новости: Премьер Финляндии: в экономическом спаде в РФ никто не заинтересован
- РИА Новости: CNN: от проблем в российской экономике не выиграют ни Европа, ни США
- Газета.Ру: Кризис в России угрожает мировой экономике
- Банкир.Ру: Ситуация в РФ не станет причиной для нового кризиса в мировой экономике, считает эксперт
- ТАСС: Путин: Россия выйдет из кризиса, укрепит свои позиции в экономике и на мировой арене
- Актуальные Новости: Новости в экономике: Как обвал рубля отразится на мировой экономике
- Независимая газета: Мантры о неизбежном отскоке
- Взгляд: В Вашингтоне разошлись в оценках причин падения рубля
- РИА Новости: Фурман: падение курса рубля не угрожает последствиями экономике США
- MQL5 Блоги: Прогнозы трейдеров: следующим шагом России будет продажа золота
Новости валютного рынка: Динамика курса рубля, технический анализ, фундаментальный анализ
- РБК: Как курс рубля реагировал на выступление Владимира Путина
- РИА Новости: Динамика курса рубля 19 декабря. Онлайн-репортаж
- FXStreet: Технический анализ рынка Форекс на 19.12.2014
- FXEmpire: Прогноз по USD/JPY на 19 декабря 2014 года, технический анализ
- FXEmpire: Фундаментальный анализ курса EUR/USD на 19 декабря 2014 года, прогноз
- FXStreet: EUR/USD консодидируеся ниже уровня 1.23
- Investing.com: Рынок тонкой настройки
Обзор ключевых событий этой недели: Доверие правительству РФ и ЦБ, как США перекроили рынок нефти, выйдет ли Венесуэла из ОПЕК
- РБК: Как ЦБ и правительству вернуть доверие
- MQL5 Блоги: Госдума утвердила последние поправки в закон о регулировании форекса
- Forbes: Госдума одобрила докапитализацию банков на 1 трлн рублей
- Вести Экономика: Госдума подняла страховку по вкладам до 1,4 млн руб.
- MQL5 Блоги: Кризис рубля: Почему инвесторам не надо паниковать, как в 1998 году
- Тасс: Стоимость барреля нефти Brent поднялась выше $60, рубль укрепляется
- Ведомости: Как США перекроили мировой нефтяной рынок
- РБК: Прокуратура потребовала приговорить Навального к 10 годам колонии
- MQL5 Блоги: Покинет ли Венесуэла ОПЕК?
- Вести Экономика: Сколько стоит один поход россиян в магазин?
- Forbes: Заново открывая Россию: что сделал Ходорковский за год на свободе
Новости компаний: Акции "Системы", лимиты по кредитным картам банка "Русский стандарт", долг UTair
- Ведомости: «Русский стандарт» резко снизил лимиты по кредитным картам 20% клиентов
- Forbes: Какие банки могут получить господдержку
- РБК: Apple пересмотрела рублевые цены на приложения в App Store
- РБК: Акции АФК «Система» взлетели на новости об освобождении Евтушенкова
- Вести Экономика: "Роснефть" подвела предварительные итоги 2014 года
- Вести Экономика: Chevron сворачивает планы по добыче нефти в Арктике
- BBC Russian: "Газпром" подтверждает отставку Михаила Лесина
- Ведомости: Кандидатура Дмитрия Чернышенко внесена на должность председателя правления «Газпром-медиа»
- Вести Экономика: UTair: денег на выплату огромного долга нет
- Ведомости: Nissan-Renault остановил прием российских заказов на некоторые автомобили