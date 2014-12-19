Еженедельный дайджест 15-19 декабря: Российский кризис как угроза мировой экономике, почему инвесторам не стоит паниковать

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Новость недели: Российский кризис - угроза всей мировой экономике?

Новости валютного рынка: Динамика курса рубля, технический анализ, фундаментальный анализ



Обзор ключевых событий этой недели: Доверие правительству РФ и ЦБ, как США перекроили рынок нефти, выйдет ли Венесуэла из ОПЕК

