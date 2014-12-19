Покинет ли Венесуэла ОПЕК?

На фоне тотального снижения цен на нефть Венесуэла задумалась о том, чтобы покинуть международный картель. Она теряет больше, чем другие государства ОПЕК. Сейчас ее экономика в упадке, часть связей с Россией потеряна, а вчерашние новости о восстановлении дружбы США и Кубы могут разорвать и дружбу Венесуэлы с Кубой. При всех этих печалях Венесуэла практически лишена возможностей для маневра, будучи по рукам и ногам связанной квотами и требованиями ОПЕК.

Карл Ларри, директор направления нефти и природного газа Frost & Sullivan, говорит, что отказ от членства в ОПЕК для Венесуэлы сейчас становится чуть ли не выгодным: она сможет сконцентрироваться на Латинской Америке и при этом еще и попробовать подружиться с США.

Для того, чтобы ликвидировать дефицит бюджета, стране нужна нефть примерно по $120 за баррель. Сейчас декабрьский фьючерс на Brent торгуется на уровне 59,65 (потеряв свой вчерашний подъем до 62 долларов).