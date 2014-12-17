Прогнозы трейдеров: следующим шагом России будет продажа золота

Неожиданное повышение процентной ставки не остановило падения рубля: вчера на российских валютном и фондовом рынках царила паника. Есть еще один действенный инструмент, который теоретически может восстановить экономические потери от санкций и обрушения цен на нефть: продажа золота.

Золотые запасы России — приблизительно 1 169,5 метрических тонн (по заявлениям ЦБ РФ от прошлого месяца). Это приблизительно 10% всех зарубежных резервов страны, согласно Всемирному Золотому Совету. В течение текущего года страна добавила к своим запасам еще 150 тонн.



При этом запас наличности в России достиг пятилетнего минимума, поскольку регулятор потратил более 80 млрд долларов в попытках остановить падение рубля. Крах рубля в совокупности с более, чем 40%-ным обрушением нефти, отнимает у России твердую валюту, в которой она нуждается перед лицом санкций Запада. Падение цены на золото просигнализирует трейдерам, что страна начала продавать свои запасы.

«Для России сейчас наступил критический момент, и она вполне может пойти на продажу своих золотых запасов», — сказал в комментарии для агентства Bloomberg Кевин Мэн, аналитик в Hennion&Walsh Asset Management. — «Если это произойдет — золото, конечно же, существенно опустится в цене».

С 2005 года Россия утроила свои золотые запасы, согласно вычислениям Bloomberg. ЦБ РФ выкупает золото в слитках в основном с внутреннего рынка.“Страна постепенно докупала золото, и сейчас оно — ее запасной актив. В конечном счете она может его использовать», - говорит Михаэль Видмер, аналитик в области металлов в Bank of America, Corp. — «Она его может продать напрямую либо использовать в качестве имущественного залога, беря займы».

«Россия сейчас может загнать золото под давление, — говорит Джеймс Кордир, основатель Optionsellers.com. — «Сейчас, когда цена на нефть не играет на руку этой сырьевой экономике, она перейдет к плану Б — продаже золота. В среде профессионалов уже есть смутные намеки на то, что страна уже готова начать продажу золотых слитков, если еще не начала это делать».

Сейчас, на 13.37 мск, золото с февральской поставкой торгуется на Comex на уровне 1198,20 долларов за тройскую унцию. За сегодняшний день желтый металл прибавил 0,35% в цене.