Кризис рубля: Почему инвесторам не надо паниковать, как в 1998 году

Вновь возвращаемся к иностранным СМИ - они продолжают мусолить тему финансового и экономического кризиса в России, предлагая все новые точки обзора для рынка и инвесторов. Например, в своей статье "Russian ruble crisis: Don't panic like it's 1998" автор Мэтт Эган успокаивает иностранных инвесторов - мол, не переживайте, все будет хорошо. Предлагаю сокращенный перевод его материала.



Финансовый хаос в России заставляет инвесторов вспомнить лето 1998 года. В тот год Россия объявила дефолт по своим долгам и девальвацию рубля, инвесторы потеряли много денег. Тогда же "Московский кризис" заразил развивающиеся рынки по всему миру и даже вызвал падение индекса S&P 500 на 20%.

Сегодня условия очень похожие на те, что были тогда: рубль рушится под тяжестью низких цен на нефть, заставляя центральный банк резко поднять процентные ставки. Несмотря на жуткое сходство, финансовые проблемы России вряд приведут к краху мировых рынков в этот раз.

Одним из основных отличий между 1998 и 2014 является то, что жесткие санкции в отношении Москвы несколько изолировали западных инвесторов от потерь в России. Режим санкций значительно "снижает риск финансовых потерь. Это не 1998 год", - говорит Майкл Леви, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Control Risks в Нью-Йорке.

Издание CNN-Money называет Россию "изгоем": страна просто не имеет связи с остальной частью финансового мира настолько, чтобы действительно сделать ему «больно».

Есть и другие отличия между 2014 и 1998 годами, у нас в блогах об этом уже писала Anomalia.

Американские инвесторы должны быть рады, что российская валюта "свободно плавает", то есть не привязана к доллару, как это было в прошлом кризисе. "Это означает, что если валюта испытывает шок, например, если будет дальнейшее падение цен на нефть или дополнительные санкции, то этот шок, вероятно, будет поглощен обменным курсом. Это помогает изолировать последствия в самой России и не распространить их на остальной мир", - считает Пол Кристофер, главный международный стратег Wells Fargo Advisors.

Matt Egan для CNN Money, перевод - Anton Esin, иллюстрация с портала CNN Money

