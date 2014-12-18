ФРС готова еще "потерпеть" с повышением ставок

Вчера вечером прошло последнее в этом году заседание ФРС, на котором регулятор ясно дал понять, что он может повысить процентные ставки в 2015 году. Повод так считать — отмечают аналитики — это изменение формулировки о том, что ФРС будет держать ставки на близком к нулю уровне "продолжительный период" времени. Кроме того, банк показал доверие к американской экономике.

По итогам заседания Федеральный комитет по операциям на открытом рынке сообщил, что будет придерживаться "терпеливого" подхода к решению, когда повысить стоимость заимствований.

"Основываясь на текущих оценках, комитет считает, что может потерпеть с началом нормализации монетарной политики", - говорится в сообщении ФРС.

На пресс-конференции глава ФРС Джанет Йеллен дала определение формулировке "потерпеть" - это "как минимум два заседания", а значит, что ФРС не повысит ставки до апреля 2015 года. Йеллен в конце выступления сказала, что ФРС намерена использовать изменение ключевой ставки как главный инструмент для корректировки финансовой ситуации.

Кроме того, на пресс-конференции Йеллен заявила, что проблемы России (начавшиеся из-за санкций и падения цен на нефть) не отразятся на США, а вот Европа подвержена их влиянию куда больше.