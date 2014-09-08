Американская сессия будет спокойная

Фьючерсы на индексы США изменились совсем незначительно после пятинедельного ралли, вознесшего S&P 500 к историческому максимуму.

На премаркете сегодня 2,6% заработала Yahoo! Inc., после заявления Alibaba Group Holding Ltd. о том, что она планирует заработать 21,1 млрд долларов в ходе своего IPO. Напомню, что Yahoo владеет более чем 22% акций Alibaba, поэтому, продав 121,7 млн своих акций, Yahoo заработает порядка 8 миллиардов долларов.



А вот Ford Motor Co скользнула вниз на 2,2% после того, как аналитический отдел Morgan Stanley снизил прогноз по акциям автомобилестроителя.

Фьючерсы на S&P 500, истекающие в этом месяце, отступили на 0,2%.Фьючерсы на DJIA потеряли 28 пунктов (тоже 0,2%) на премаркете. «Рынок сейчас чрезвычайно силен, и тому есть серьезные основания, - сказал Пьер Мутон, управляющий Notz, Stucki & Cie в Женеве. - «Мы видим хороший доход при сохраняющейся мягкой политике ФРС. Рынок не изменится сильно в ближайшее время, но должен начать изменяться, когда начнется сезон больших доходов.»

Из компаний, входящих в список S&P 500 и сообщивших о результатах работы за последний квартал, 75% превысили прогнозные оценки, а 65% заработали больше, чем планировали сами.