Снизились фьючерсы на золото во время азиатской сессии

Во вторник утром снизились фьючерсы на золото во время торгов на азиатской бирже - подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex.



Так, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются на $1.328,50 за тройскую унцию.Скорее всего, золото найдет поддержку на уровне 1.306,80 и сопротивление на 1.333,10.

Индекс доллара против корзины из шести других основных валют изменился на 0,06% и торгуется сейчас на уровне $79,86.

На самой бирже Comex индекс на серебро с поставкой в сентябре изменился на 0,33% и торгуются на уровне $21,125 за тройскую унцию. Индекс на медь с поставкой в сентябре изменился на 0,06% и торгуется на $3,207 за фунт.