Инвестору на заметку: гонзо-журналистика за $2,5 млрд

Американская компания Vice Media, владелец популярного канала VICE News на YouTube, стремительно набирает популярность. Сериал Russian Roulette ("Русская рулетка") о ситуации на Украине позволил довести оценочную стоимость издательства до $2,5 млрд. В чем уникальность бизнес-модели Vice?

"Хипстота" за $2,5 млрд

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Если вы следите за событиями на Украине, то, вероятно, помните колоритного репортера Саймона Островского в очках и с ямочкой на подбородке, который сначала бегал по Крыму, залезая буквально в каждый танк с бесконечными расспросами, потом попал в плен к ополченцам в Славянске, но был освобожден и продолжил выпускать сюжеты про ситуацию на юго-востоке. Этот журналист - сотрудник VICE News, принадлежащей американской компании Vice Media, и сегодня мы попробуем разобраться, почему именно это СМИ в последнее время бьет рекорды популярности, а эксперты уже оценивают его стоимость в $2,5 млрд - уважаемые инвесторы, внимание на медиа!



Репортаж или видеоблог?

Vice Media - образец журналистики нового типа, так называемой Immersion journalism. Это также можно назвать конвергентной гонзо-журналистикой... А можно все-таки объяснить, о чем речь: уже не первый год эксперты говорят о том, что объективная (или претендующая на объективность) журналистика, образцом которой является британская BBC, теряет молодую аудиторию. Молодежь переключается на интернет и, в частности, на видеоблоги, в которых вся информация преподносится в личностном ключе и сам ведущий зрителю иногда даже более интересен, чем тематика и сообщаемая им информация.

Саймон Островский и другие репортеры VICE News выпускают сюжеты, которые интернет-аудитория воспринимает как видеоблоги. Внимание приковано не только к событиям, но и к журналисту, который открыто демонстрирует свои эмоции.

Полное погружение

Раскрутка с помощью ТВ-сетей

Новости для молодых

Что дальше?

Именно этот принцип вещания использует VICE News. Корреспонденты отправляются в горячие точки и регулярно посылают на монтаж репортажи, которые, в случае если тема стала действительно популярной, складываются в своеобразные "сериалы". О том, объективная ли подача, никто не говорит, да это и неважно, ведь в случае с Украиной у каждого формируется собственная точка зрения, а всей картины не видят ни зависимые, ни независимые СМИ. Можно, конечно, обвинить Vice Media в пропаганде, но статья о бизнес-модели, о которой и продолжим говорить.Итак, Immersion journalism ("журналистика погружения") - это личностная подача новостей, которая помогает зрителю полностью погрузиться в атмосферу событий, о которых рассказывает репортер. Но этот прием давно известен: журналисты Vice Media (не только VICE News, но и журнала Vice) работают по образу и подобию тех репортеров, которые в середине прошлого века популяризировали так называемую "гонзо-журналистику". Это подача новостей в субъективном и эмоциональном ключе, причем автор обязательно должен находиться в том месте, о котором рассказывает. Корреспонденты VICE News отправляются в горячие точки и регулярно отсылают на монтаж репортажи, которые, в случае если тема стала действительно популярной, складываются в своеобразные "сериалы". В то же время сотрудники журнала Vice в похожем ключе описывают не только политические, но также события в области культурной жизни. Так называемые "лонгриды" - статьи с большим количеством разнообразного графического контента, способные передать атмосферу освещаемого события через звук, видео и фотографии, - тоже можно отнести к Immersion journalism. Телеканал Russia Today также использует элементы "журналистики погружения", чтобы раскрутиться в интернете.Сегодня гонзо-журналистика обретает вторую жизнь благодаря современным способам распространения информации. Так, VICE News продает свой контент одновременно и через интернет, в частности на YouTube, и заключая партнерские соглашения с крупными телевизионными сетями. Time Warner уже показывает в специальном формате сводки новостей VICE News на канале HBO. А в прошлом году 21st Century Fox Руперта Мердока купила 5% Vice Media за $70 млн. Традиционное вещание помогает Vice рассказать о себе потенциальным партнерам и служит формой рекламы. А в интернете ролики живут своей жизнью: их "лайкают", "репостят", перекидывают в микроблоги и социальные сети...VICE News противопоставляет себя традиционным СМИ в попытке привлечь более молодую аудиторию. В этом смысле компания ведет себя, примерно как Джон Стюарт с его Daily Show - юмористической передачей про политику, которая стала для американской молодежи едва ли не главным источником информации. Согласно исследованиям CNN, Fox News и MSNBC пользуются наибольшей популярностью у аудитории "60 и старше". Vice Media удалось то, что не могут сделать авторитетные СМИ, - развлечь молодых зрителей и читателей, одновременно рассказывая о последних событиях.Итог - постоянный приток инвестиций не только со стороны телевизионных сетей, но и со стороны венчурных фондов. Например, $250 млн от Technology Crossover Ventures помогут продвигать мобильную платформу VICE. При этом компания является прибыльной. По словам руководства, маржа составляет порядка 34%, что очень прилично для СМИ. Выручка в этом году достигнет $500 млн. Не исключено, что компания рано или поздно проведет IPO либо будет поглощена более крупным игроком за очень приличную сумму. Vice Media использует давно существующие приемы в сочетании с новыми средствами распространения контента. Жанр репортажа близок к жанру видеоблогинга, и руководство компании решило монетизировать это удачное сочетание. В ближайшем будущем конвергенция и "журналистика погружения" станут основой для развития большинства успешных СМИ. И хотя ничего уникального в подходе Vice Media нет, именно это издательство сумело вовремя "поймать волну".