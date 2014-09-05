Фьючерсы на индексы США ослабли

Американские фондовые фьючерсы показывают снижение фондового рынка на премаркете. Всё происходит на ожидании скорого подъема процентных ставок со стороны ФРС - соответственно, на фондовые рынки Америки оказывается немалое давление.

Так, фьючерс на Dow 30 дает минус на 0,33%, NASDAQ ослаб на 0,26%.



Напомню — уже через полчаса выйдут американские данные по занятости, в результате чего можно будет делать прогнозы по повышению процентной ставки.

Что касается отдельных компаний, то сегодня ждут серьезных подвижек на рынке ритейла одежды. Gao Inc обвалилась на 5,56% после закрытия торгов: была обнародована ее августовская статистика, которая не сошлась во мнениях с оптимистичными аналитиками.

Энергетический сектор нервничает: вчера судья в Америке присудил компании British Petroleum гигантский многомиллиардный штраф за разлив нефти в 2010 году. В честь этого акции компании обвалились вчера аж на 6%. Сегодня на премаркете ожидается их подъем на 0,53%.

Apple потихоньку начал подрастать (так что покупать его надо было еще вчера, когда компания обвалилась почти на 5%).