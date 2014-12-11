Россия расширит взаиморасчеты в рублях теперь еще и с Индией

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Россия договорилась с еще одной страной о том, что они будут больше использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Этой страной стала Индия. Об этом заявил сегодня президент РФ В.Путин.
Страны собираются наращивать инвестиционное сотрудничество, особенно в области телекоммуникаций. "Будем содействовать созданию индийского оператора мобильной связи", - добавил Путин.
Россия и
Индия обещают ускорить переговоры по
созданию зоны свободной торговли между
ЕАЭС и Индией.
Прежде Россия договорилась об увеличении взаиморасчетов в национальных валютах с Китаем, хотя недавно китайские экономисты засомневались в эффективности этих планов.