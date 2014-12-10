Китайские экономисты уже не хотят вести взаиморасчеты в рублях

Надежды правительства на то, что можно будет использовать рубль в международной торговле и избавиться от доллара, могут рухнуть. Накануне китайские экономисты в газете "Жэньминь жибао" назвали рубль «слишком нестабильной и рискованной валютой для международных расчетов». Об этом пишет "Независимая газета".

В китайской газете пишут, что страна внимательно следит за состоянием валютного рынка в России. Аналитики высказываются не в пользу российской валюты. "Центробанку России очень трудно в одиночку переломить тенденцию снижения курса рубля. Силы рынка огромны, а это вынужденное противостояние лишь ускорит расход валютных резервов Центробанка", — пишет аналитик государственных рисков и кредитов Ли Хайшаня.

Проблемы с рублем плохо откликаются и на китайской экономике. "Быстрая девальвация рубля влечет за собой огромные риски валютного курса для китайских экспортных предприятий, в особенности для тех, которые подписали контракты с рублем в качестве расчетной валюты", – утверждает эксперт. Хотя доля таких контрактов пока очень мала.

Подобные сомнения, высказанные в официальном печатном органе, можно расценивать как подготовку «почвы» для отказа от взаиморасчетов в российской валюте, если рубль продолжит слабеть.

Когда начались санкции против России, Путин все чаще призывал перейти на взаиморасчеты в нацвалютах — с теми, кто эти санкции не поддержал. И сейчас сомнения китайских партнеров могут оказаться неприятной неожиданностью для российских властей.



