Центробанк РФ увеличил процентную ставку

Сегодня проходит последнее в 2014 году заседание Банка России, от которого участники рынка ждут несколько сообщений. И вот одно из них - центробанк все-таки решился изменить процентную ставку.

Согласно данным портала investing.com, с 11 декабря процентная ставка увеличится с 9,5% до 10,5%. Как отреагирует на эту новость рынок - мы скоро увидим.

Я недавно писал, что если регулятор решит повысить ставку на 1%, ничего особенно не изменится - рынок был готов к повышению ставок на 1,5%. Скорее всего, и реакция будет нейтральная. А вот если центробанк одновременно с повышением ставки проведет еще интервенцию, тогда курсы доллара и евро могут снизиться на 1,5 рубля.

UPD: Банк России объяснил, что решение было обусловлено ростом инфляционных и девальвационных ожиданий и рисков, связанных с ними. «В случае дальнейшего усиления инфляционных рисков Банк России продолжит повышение ключевой ставки», - добавляет ЦБ.