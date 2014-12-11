Будущее рубля сегодня определит последнее заседание ЦБ

Сегодня пройдет последнее в 2014 году заседание центробанка РФ. Именно от решений, которые будут приняты в четверг, зависит поведение национальной российской валюты. Многие из экспертов уверены, что банк повысит ставки еще на 50-150 б.п., чтобы «охладить» растущую инфляцию в стране.

Утром ЦБ вновь повысил официальные курсы валют — доллар за 54,2758 руб., евро за 67,1989 руб.

Что ждать от заседания регулятора? Свои версии высказали российские аналитики и экономисты.

Портфельный управляющий УК "КапиталЪ" считает, что если центробанк сегодня решит кардинально поднять ставку на 3%, то мы увидим продолжение коррекции, а за ней — велика вероятность — большие убытки части компаний и банков до таких уровней, что им придется закрывать свои позиции, следовательно - шквал распродаж. Рынок уже готов к повышению ставок на 1,5%. Поэтому если цифра будет такой, то реакция будет весьма нейтральная.

Повышение ставки также поможет стабилизировать положение на валютном рынке — может быть, поэтому вчера и сегодня игроки не проявляют особой активности. Пока основной причиной очень низкого курса рубля — сильное падение цен на нефть. Баррель нефти марки Brent уже торгуется на отметке $64,47.

Другая версия — при решении повысить ставку на 1% и одновременной интервенции доллар и евро могут подешеветь на 1,5 рубля. Однако при повышении ставки на 2% доллар и евро сами упадут на 2 рубля. Но и в таком случае радоваться пока рано — нефть-то не останавливает падение до сих пор. И пока нефтяные цены не развернутся, роста от рубля ждать не стоит.

Напомним, центробанк должен объявить свое решение о процентной ставке сегодня в 12:30 по мск. При нынешней ставке в 9,5% портал investing.com прогнозирует повышение до 10,22%.