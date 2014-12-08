Как западные СМИ отреагировали на послание президента?

После выступления президента РФ перед Федеральным собранием прошло всего несколько дней и российские СМИ за это время успели вдоль и поперек изучить и проанализировать его речь. Эксперты нашли в ней подтверждение или опровержение своим прогнозам, аналитики оценивают будущее поведение валют и цен.

А что в это время говорили на западе? Давайте посмотрим, какие публикации вышли в иностранных изданиях и на что делали упор зарубежные журналисты, когда анализировали речь Путина.

Для начала скажем, что издание La Nacion из Коста-Рики в четверг писала о том, что Владимир Путин буквально «напал» с критикой на Запад в своей речи. Хотя журналист и соглашается, что санкции Запада больно ударили по России. Издание полностью цитирует тот отрывок послания, где Путин говорит о том, что политика сдерживания давно знакома нашей стране и никогда не прекращается. «...всякий раз, когда кто-то считает, что Россия стала слишком сильной, самостоятельной, эти инструменты включаются немедленно» - говорил президент. В общем, статья в этом издании была почти самая объективная и без ложных сигналов и выдумок автора.

Газета El Cronista в Аргентине в тот же день опубликовала статью Нила Бакли «Популярность Путина под угрозой из-за кризиса». В своей статье автор пишет: «В течение первых двух президентских сроков, с 2000 по 2008 годы, рост цен на нефть позволял Путину править, руководствуясь неписаными условиями сделки с его народом: пожертвуйте некоторыми из ваших демократических свобод, и мы обеспечим повышение жизненного уровня. Вернувшись на третий срок в 2012 году, в условиях замедления роста Путин предложил новую косвенную сделку: отдайте еще больше свобод, и мы сделаем Россию великой державой, как раньше». Автор считает, что совсем непонятно стало, как долго будет работать эта «новая сделка» и будет ли такой же успешной, как предыдущая. По мнению Бакли, Кремль должен выдержать «шторм», потому что нет признаков раскола в рядах политической элиты. Далее журналист пишет, что «пропагандистская машина» намеренно сваливает всю вину за нынешние экономические проблемы на Запад. Он также отметил, что падение курса рубля сглаживает эффект от падения цены на нефть в долларах.

Идем дальше. В Чили издание La Tercera в пятницу писало, что Путин в своем послании предупреждал россиян о том, что настают трудные времена. И мол, все это из-за Запада. Журналисты издания отмечают, что в послании президента было много различных символов, предупреждений и политических выпадов против западных стран, особенно против США. Путин, по мнению издания, не сомневается в правильности нынешнего курса внешней политики страны, а потому использует в речи выражения, характерные для эпохи холодной войны. «Похоже, что таким образом Кремль начал готовить россиян к усилению конфронтации с Соединенными Штатами и Евросоюзом», - отмечает издание. И вдобавок газета приводит цитату из речи президента: «Наши американские друзья впрямую или из-за кулис всегда влияют на наши отношения с соседями. Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговаривать: с правительствами некоторых государств или напрямую с их американскими покровителями и спонсорами».

Венесуэльское издание El Universal в субботу написало о тех мерах, которые Россия собирается предпринять для остановки обесценивания нацвалюты. Как пример приводится предложение президента провести амнистию офшорных капиталов. По сути он разъяснил: если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, его не будут таскать по различным органам, не спросят об источниках и способах получения капиталов. «Давайте это сделаем сейчас, но один раз. И все должны этим воспользоваться, кто хочет прийти в Россию», — цитируют президента. Однако, это удивило и бизнес, и чиновников финансово-экономического блока. Уж слишком либеральным кажется им это предложение. Под конец речи Путин «пригрозил» валютным спекулянтам имеющимися у центробанка инструментами. «Власти России знают, кто играет против рубля на валютном рынке, и смогут их остановить», — сказал Владимир Путин.

Издание La Jornada в Боливии рассказывало о послании президента в заметках под заголовком: «Путин обвинил Запад в попытке ослабить Россию и выстроить вокруг нее железную занавес». Как пишет газета, Россия будет отстаивать многообразие мира, доносить до людей за рубежом правду. Отдельно газета делает акцент на словах Путина о вежливой армии и о Западе, который целенаправленно вредит России. «Россия не намерена втягиваться в гонку вооружения. Но будет повышать собственную обороноспособность в новых условиях. Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится. Наша армия сильная, мощная, вежливая, как говорят, но грозная,» — цитирует газета слова президента.