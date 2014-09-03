Ключевые события и торговые идеи на 3 сентября

Предлагаем список ключевых событий вторника 26 августа и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 3 сентября:

CNY: Непроизводственный PMI, PMI в сфере услуг от HSBC

AUD: ВВП Австралии за II кв., выступление главы РБА Стивенса

EUR: PMI в сфере услуг (Италия, Испания, еврозона целиком), розничные продажи

GBP: HPI от Halifax, PMI в сфере услуг

CAD: Заседание Банка Канады

USD: Объем промышленных заказов, Бежевая книга

Торговые идеи:

В начале недели пара EUR/USD провела в области $1,3125. Единой валюте не хватает движения в преддверии заседания ЕЦБ в четверг. Завтра пара, скорее всего, продолжит движение вбок. Негативные данные заставят EUR/USD прощупать $1,3100, но сильного спада курса не ожидается.

Пара GBP/USD во вторник продолжила снижение, пробив поддержку прошлой недели на $1.6530. Восстановление фунта было прервано возросшими опасениями по поводу возможного отделения Шотландии (референдум о независимости состоится 20 сентября). В среду выйдет PMI в сфере услуг: согласно прогнозу, индекс снизился с 59,1 до 58,6. Держим короткую позицию по GBP/USD с целью на $1,6460.

Пара USD/JPY во вторник подскочила до 105,00 иен. Укрепление пары было вызвано существенным ростом индекса Nikkei – фондовый рынок Японии имеет обратную корреляцию с валютой. Ходят слухи, что новый глава пенсионного фонда направит средства в японские акции. В среду в Японии не будет новостей, а в четверг Банк Японии объявит свое решение по монетарной политике (прогноз: без изменений). Держим цель по паре на отметке 105,40.

Пара AUD/USD опустилась во вторник к $0,9285, так как Резервный банк Австралии заявил, что национальная валюта переоценена. В среду австралиец может продолжить снижение, данные, скорее всего, покажут замедление темпов роста ВВП Австралии. Поддержка расположена на $0,9250, $0,9235 и $0,9200.