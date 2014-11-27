«Лукойл» подсчитал, сколько получит от продажи зарубежных активов в 2014 году

Если сделки состоятся, то от продажа ряда зарубежных активов «Лукойл» может получить $1,862 млн. Такое сообщение было в отчете компании. Компания планирует получить еще примерно $5 млрд в качестве компенсации за разработку месторождения «Западная Курна» в Ираке.

Компания собирается продавать зарубежные активы, которые сейчас на балансе компании, но готовятся к реализации. В этом списке на первом месте значатся активы по сделкам, которые еще не закончены — это группа «Лукойл-Украина», стоимость которой примерно $231 млн. Решение о продаже активов «Лукойла» на Украине подписано 11 августа 2014 года.

Следующий пункт - продажа сети АЗС в Чехии, Словакии и Венгрии, где стоимость будет фиксированная - 100 млн евро ($124 млн долларов по текущему курсу). Соглашения о продаже также были подписаны в августе. Покупателями станут венгерские компании MOL Plc. и Norm Benzinkut Kft. В рамках сделки продадут 138 АЗС в этих трех странах. Ожидается закрытие сделок до конца 2014 года.

Еще до конца этого года собираются закрыть сделку по продаже «Лукойлом» 50% в компании Caspian Investment Resources Ltd. Сделка заключена в апреле 2014 года с китайской компанией Sinopec. Цена сделки - $1,2 млрд.

Сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что президент «Лукойла» Вагит Алекперов подтвердил, что Иракская республика ускорит погашение расходов компании на ввод месторождения «Западная Курна-2», где в марте началась добыча нефти. Компенсацию за разработку месторождения в размере $5 млрд планируют получить уже в этом году. «Лукойл» выиграл тендер на разработку этого месторождения в 2009 году, сейчас добыча там составляет 330 тыс. баррелей в сутки.

Акции компании "Лукойл" на сегодняшних торгах на Московской бирже выросли на 1,09% - до 2304,5 руб., на бирже в Лондоне - +1,56% - до 49,240 фунта за акцию.

