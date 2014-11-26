Азиатские индексы в среду выросли

Среди азиатских индексов только японский Nikkei показал сегодня снижение, и то чисто символическое. Он потерял 0,1% на ожидании статистики. В связи со вчерашним скандалом с автоконцерном Honda, его акции упали на 2,9%, потянув за собой и национальный индекс.

KOSPI прибавил 0,03%. Hang Seng прыгнул вверх на 1,1%, а в Шанхае акции гонконгских компаний не сказать, чтобы пользуются огромным спросом: на объединенной торговой площадке китайские инвесторы купили гонконгских бумаг всего на 100 млн юаней, при том, что дневная норма составляет 12,5 млрд юаней.

Shanghai Composite прибавил 1,5% и колеблется на 39-месячном максимуме благодаря инвестиционным компаниям и кредиторам.