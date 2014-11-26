Samsung хочет выкупить свои акции на $2 млрд

Южнокорейская Samsung Electronics собирается выкупить собственные акции на сумму 2,2 трлн вон (примерно $2 млрд). Такое решение было принято на совете директоров, сообщает пресс-служба компании.

Samsung купит 1,650 млн обыкновенных акций на сумму 1,96 трлн вон (1,8 млрд долларов) и 250 тыс привилегированных акций на сумму 229,8 млрд вон (208 млн долларов). Выкуп акций пройдет с 27 ноября 2014 года по 26 февраля 2015 года.

Чистая прибыль компании Samsung в III квартале 2014 года составила $4 млрд, продажи компании снизились на 20,65% - до $45,2 млрд.