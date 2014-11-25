Американские власти допросят лондонских форекс-трейдеров

В ближайшие недели американские гособвинители поедут в Лондон, чтобы допросить форекс-трейдеров о махинациях на валютных рынках. Это очередной знак, свидетельствующий о том, что власти США уже близки к тому, чтобы выдвинуть уголовное обвинение — в частности, против банка HSBC Holdings Plc. В частности, допросят некоторых бывших и нынешних сотрудников банка, которые специализировались на валютном трейдинге. Об этом сообщает агентство Reuter со ссылкой на информированные источники.

HSBC ситуацию комментировать отказался.



Власти США держат под следствием ряд крупнейших мировых кредиторов, в числе которых JPMorgan Chase&Co, Citigroup Inc, UBS AG, уже упомянутый HSBC. Расследование дела о махинациях, связанных с валютным трейдингом, продолжается уже некоторое время. Буквально недавно швейцарские и британские органы власти оштрафовали эти и другие банки в общей сложности на 4,3 млрд долларов за попытки сговора и махинаций на Forex. Впрочем, представители Минюста США от комментариев тоже воздержались.

Напомню, Минюст США проводит широкомасштабное расследование на предмет того, был ли сговор между банками, чтобы совместно влиять на валютные котировки и повышать собственные профиты, нарушали ли они антимонопольное законодательство и проводили ли мошеннические схемы. Разумеется, серьезным вопросом остается также то, вводили ли трейдеры в заблуждение своих клиентов.

Ожидается, что власти выдвинут конкретные обвинения конкретным людям и самим банкам в целом, хотя скорее всего, кредиторы решат вопрос полюбовными соглашениями. Уже несколько кредиторов объявили о гражданском урегулированию по их валютному тредйингу. Они признали свою вину, осудили действия своих сотрудников. Временно отстранены от работы или уволены были более 30 сотрудников. Также многие банки прекратили практику встречи сотрудников для консультаций по трейдингу, увеличили долю автоматизированной торговли на Forex в своих рабочих схемах.

Доказательств сговора много: в частности, была опубликована стенограмма перехваченного онлайн-чата. После изменения котировки валюты банковские трейдеры говорили: «Отлично, джентльмены», «Ура, хорошая работа команды!» и прочие реплики, из которых понятно, что «совместный труд» все-таки имел место быть.