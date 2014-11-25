Золото подорожало в ожидании новых отчетов из США

Сегодня днем цены на «золотые» фьючерсы растут, потому что участники торгов ждут публикации ключевых данных из США. Новые отчеты дадут понять, насколько прочна экономика и определить вероятный курс денежно-кредитной политики.

Фючерсы на золото с поставкой в феврале повысились в цене — уже сейчас рост составляет 0,48% - до 1202,40 за унцию. Еще вчера золото потеряло 0,15%, упав до $1196,60 за унцию. Вероятнее всего, фьючерсы поддержат на уровне $1177,00, а сопротивление они получат на $1208,20.

Эксперты прогнозируют падение экономики в США в III квартале — пересмотр ВВП за квартал с 3,5 до 3,3%. Плюс еще сегодня ждем отчет о потребительской уверенности за ноябрь.

Пока не понятно, как отреагируют трейдеры и инвесторы на отчеты, но одно ясно — скорее всего, цена на золото так и останется уязвимой. На нее равнозначно может повлиять окрепшее восстановление экономики США и резкое повышение процентных ставок ФРС.

Вместе с тем на бирже Comex фьючерсы на серебро с поставкой в марте выросли до $16,72 за унцию. Медь с поставкой в марте торгуется на уровне $3,011 за фунт.



