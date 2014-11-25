Индексы Уолл-стрит опять обновили рекорды

Вчера основные американские индексы установили новые исторические максимумы. S&P 500 прибавил 0,29%; DJIA окреп на 0,04%; Nasdaq вырос на 0,89%.

Ситуация в мировой экономике начала подпитываться стимулами регуляторов разных стран мира — Марио Драги обещал разогнать инфляцию в еврозоне, снизили свои процентные ставки китайцы, решительные действия производятся в Японии. Вчерашняя позитивная статистика из Европы (выросший индекс доверия предпринимателей в Германии) дополнительно поспособствовала подъему индексов.



Что касается отдельных компаний, то, к примеру, в преддверии Дня благодарения прибавила 2,3% к капитализации сеть магазинов электроники Best Buy Co. Продажи в ближайшие недели вырастут примерно на 4%: в стране начинается период подготовки к рождественским и новогодним праздникам. На этом фоне и другие ритейлеры подросли: на 5,4% подорожали акции Urban Outfitters, на 2,6% - Coach Inc.

Биотехнологическая компания Tetraphase Pharmaceuticals подорожала на 11% на неясных слухах о возможной продаже фирмы более крупному конкуренту.

Просел телекоммуникационный сектор: Verizon Communications потеряла 1,4%, AT&T – 1,6%; Sprint Corp – 1,4%.