Анонс макростатистики и важных событий на 24 — 28 ноября

Наступившая неделя будет богата на важные события: вот уже с начала октября мировая общественность с замиранием сердца ждет встречи ОПЕК, на которой определится ближайшее направление курса цен на нефть. Ряд стран выпустит важную макростатистику, а глава Банка Японии, Харухико Курода, выступит с речью об определении монетарной политики японского регулятора. Словом, скучать не придется.



Вернее, придется, но только сегодня, в понедельник, 24 ноября: день, прямо скажем, неинтересный. Рынки Японии закрыты — в стране отмечается национальный праздник. В Швейцарии будут опубликованы данные по уровню занятости. И только один важный показатель будет обнародован в еврозоне: отчет IFO по условиям деловой среды в Германии.

Во вторник, 25 ноября, будут опубликованы «минутки» Банка Японии с заседания по монетарной политике. Чуть позднее Харухико Курода выступит с речью — собственно, его комментарии и будут в центре внимания всего мира.

В Новой Зеландии будет опубликован отчет по инфляционным ожиданиям, а в Канаде будут выпущены данные по розничным продажам.

В Великобритании ожидается выход статистики по объемам ипотечного кредитования, а еще Марк Карни выступит перед парламентским комитетом Казначейства. Сейчас мировая экономическая общественность ждет, кто же раньше поднимет процентную ставку — Банк Англии или ФРС, поэтому выступление главы британского регулятора — определенно ожидаемое событие.

В США будет выпущен пересмотренный отчет по ВВП за III квартал и отчет по потребительской уверенности.

Среда, 26 ноября, ознаменуется выходом пересмотренных данных по ВВП и предварительных — по объему инвестиций. Отчет по розничным продажам также поможет оценить степень подъема экономики.

В США в четверг будут отмечать День Благодарения, поэтому в среду нас ждет целая пачка важных отчетов: отчет по заказам на «долгоиграющие» товары, по числу обращений за пособием по безработице; по личным доходам и расходам; по объему незавершенных сделок по продаже жилья; пересмотренные данные по потребительским настроениям.

В четверг 27 ноября американские рынки будут отдыхать, а в это время весь мир с замиранием сердца будет следить за отчетами с заседания глав стран ОПЕК. Главная интрига этого события — в том, согласятся ли ведущие страны ОПЕК (и прежде всего Саудовская Аравия) уменьшить квоты на добычу нефти, чтобы плавно поднять цену за баррель на привычный уровень.

Тем временем в еврозоне Германия и Испания опубликуют предварительные данные о росте потребительских цен (что даст нам картину инфляции в этих странах). Еще в Германии будут опубликованы данные о занятости и по потребительскому климату.

И, наконец, в пятницу 28 ноября в Японии будут опубликованы данные по инфляции, розничным продажам, расходам домохозяйств, промышленному производству. День для азиатских рынков выдастся весьма богатый. В еврозоне в свет выйдут предварительные данные по росту потребцен и по уровню безработицы в регионе. Германия опубликует данные по розничным продажам, Британия — динамику удорожания жилья.