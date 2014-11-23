Юань приходит в Лос-Анджелес

China's Industrial and Commercial Bank (ICBC) подписал договоренность с городскими властями Лос-Анджелеса, согласно которой оффшорный центр китайской валюты откроется в Калифорнии. Это должно способствовать развитию международной торговли юанем. Об этом пресс-служба банка заявила в субботу 22 ноября.

В заявлении банка было отмечено, что создание Центра Юаня в самом крупном штате США интенсифицирует торговлю в юанях и экономический обмен Америки с Китаем.

Напомним, мы уже писали о том, что в последние месяцы юань очень активно выходит на мировые рынки, и китайская экономика становится все более открытой и ориентированной на международный обмен.

Сейчас Пекин делает ставку на продвижение своей валюты, подъем ее до ранга глобальной резервной валюты. Тем самым он расширяет и свое политическое влияние на мировой арене. Это у него получается, и прогресс за последние пять лет довольно серьезный. Так, в 2009 году в юанях было совершено менее чем 1% китайских международных сделок, а за первые девять месяца 2014 года — уже около 15%.