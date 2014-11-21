Стабильность во время кризиса: выживаем всей страной

Кризис — процесс долгий, и так или иначе в нем нужно учиться жить. Касается это и простых граждан, и всей страны в целом. Так или иначе, стабильность в кризисе — это не оксюморон, а определение состояния, в котором сейчас находится экономика России.

Эта неделя выдалась относительно спокойной. Курсы евро и доллара больше не скачут в бешеном темпе — девальвация рубля по факту свершилась, больше ничего кардинального в ближайшее время с ним не произойдет.

Нефть тоже зафиксировалась, а сегодня даже чуть подросла выше 80 долларов за баррель.

Отзыв лицензий у банков не прекратился, но и не напоминает больше ту пулеметную очередь, которую мы наблюдали два последних месяца.



Проблемы, которые волнуют страну, - очень понятные, бытовые и даже в какой-то степени трогательные. Население волнуется и скупает гречку — правительство обещает, что ситуация из-под контроля не выйдет, в риторику включился и Росрезерв, пообещавший «выбросить» на рынки государственные резервы гречки. Вдумайтесь в одно только это сочетание. Государственные. Резервы. Гречки.

Остальные виды круп, муку и макароны тоже советуют покупать мешками, потому что они тоже дорожают. Продовольственная инфляция растет — граждане пожимают плечами: и не такое видели. Потом едут на рынок и закупают крупу впрок: не лишняя. Жить-то как-то надо.

Путин образцово-показательно наказывает проворовавшегося чиновника: население видит, что законы выполняются. Как старый мудрый ворон, Алексей Кудрин говорит, в общем-то, невеселые вещи: в кризисе и под санкциями Россия будет жить как минимум несколько лет, и поэтому нужно затянуть пояса.

Из страны быстро утекают капиталы. В октябре Россия потеряла 28 млрд долларов. Граждане и в ус не дуют: у кого ничего нет — тому и терять нечего, а все эти миллионы — чьи-то чужие и запредельные. Поэтому пусть себе утекают.

ВВП в 2015 году снизится, а инфляция в 2014 достигнет 10%. Гражданин крякнет, ухмыльнется, затянет пояс чуть потуже.

Пока ни чиновники, ни банкиры не называют термина «экономический кризис». Но по факту он уже начался и вовсю разворачивается, ему не нужен мажордом, который громогласно представит его: «Кризис, сэр!». Впереди — падение прибыли для бизнеса, сокращение реальных доходов населения, рост безработицы. Но жизнь продолжается, устанавливается какое-то равновесие — и мы приходим именно к этому оксюморону. К стабильности и покою во время кризиса.