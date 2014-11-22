Китай, может быть и замедлил рост, но у него все еще самая быстрорастущая экономика на Земле

Китай не признает свое поражение и управление экономики сумело организовать «мягкую посадку». И, несмотря на замедление роста, экономика №2 в мире будет опережать все развивающиеся рынки. Рядом только небольшие рынки могут быть — и то только в процентном выражении.

Дни двухзначных темпов роста остались в прошлом. Китай растет более, чем на 7%. Несмотря на это, он по-прежнему имеет самую быстрорастущую экономику в мире в этом году, и в следующем, и, возможно, даже в 2016 году, как считает Билл Адамс, старший международный экономист PNC Financial в Питтсбурге.

"Индийский реальный рост ВВП может превысить показатели Китая в 2016 году, но экономика Индии составляет меньше одной четвертой от размеров экономики Китая", - писал он в отчете для клиентов на этой неделе. Прочность юаня по сравнению с другими валютами развивающихся рынков заметна, но замедление экономического роста, промышленное перепроизводство и низкие мировые цены на сырье сохранили в стране низкий уровень инфляции в этом году - скорее всего, в среднем на 2% и она поднимется на 2,5% -3,0% в течение ближайших двух лет. Сравните: более 5% в Индии и Бразилии и более 8% в России.

Рынок Китая может расти быстрее, чем в любой другой стране, но он имеет свои проблемы. Медведи будут напоминать вам об этом больше, чем быки. Например, экономика Китая в настоящее время сталкивается с более слабым ростом кредитов, слабым ростом инвестиций в бизнес и коррекцией цен на жилье. Рост кредитов замедлился до 12,9% в октябре, по сравнению с прошлогодними значениями это самый медленный рост с 2006 года. ВВП вырос на 15,5%, опять же самый медленный рост с 2001 года

Корпоративные прибыли зашли в тупик, так как инвестиции в бизнес ухудшились. Сильный рост доходов в сочетании с расширяющимся средним классом помог Китаю выдержать переход к местной экономике, ориентированной на потребителя.

С 30 июня индекс Shanghai Composite был лучшим на фондовом рынке, получив рост чуть более 23% в долларовом выражении. Для сравнения, в Индии Sensex поднялся на 9% за тот же период. FTSE China изменился только на 4,4%.

Экономика Китая будет продолжать расти гораздо более медленными темпами, независимо от цен на жилье. Тем не менее, долгосрочные инвесторы, видя, что «жесткая посадка» не состоялась, начинают снова пристальнее всматриваться в Китай.