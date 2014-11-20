Вечером ждем большой блок отчетов по США

Вчерашняя публикация протоколов заседания ФРС на рынок оказала хорошее влияние, вызвав высокую волатильность, хотя она и длилась совсем недолго. Пара EUR/USD подскочила до 1,2596, но потом так же быстро вернулась к 1,2550.

Сегодня в центре внимания инвесторов и трейдеров будет еще много интересных экономических отчетов. Для тех, кто работает с рублевыми парами, небольшую волатильность может оказать отчет центробанка РФ о валютных резервах, который должен выйти буквально с минуты на минуту.

Какие нас ждут еще интересные данные сегодня? В 16:30 по мск выйдет отчет по базовому индексу потребительских цен в США за октябрь — он должен поддержать доллар. По оценкам экономистов, индекс должен вырасти до 0,2% (в сентябре он составлял 0,1%). Сразу же выйдет годовой ИПЦ — ждем рост до 1,8% с 1,7% в прошлом месяце. Идем дальше — в 16:30 также опубликуют отчеты по пособиям по безработице — прогнозируют уменьшение числа заявок до 286 тыс. с 290 тыс.

Другой более сильный отчет — это данные о продажах на вторичном рынке жилья в США за октябрь. Прогноз — 5,15 млн. вместо 5,17 млн. в сентябре. Вместе с этим отчетом будет опубликован индекс производственной активности ФРС Филадельфии за ноябрь. Прогноз — уменьшение показателя с 20,7 до 18,5. Оба отчета будут в 18:00 по мск.

И, наверное, последний из сильных отчетов — это речь члена FOMC Лоретта Дж. Мейстера, которая может оказать умеренную волатильность на ход торгов.