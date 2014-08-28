«Белый ветер» просит признать себя банкротом

Торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» подала в суд заявление о банкротстве: ее накрыло резкой волной заявлений от кредиторов. Слушание по делу назначено на 18 сентября. «БВЦ» должна поставщикам, банкам и собственным сотрудникам более 7 млрд рублей. В числе «обиженных» - дистрибутор Apple в России «Дихаус» и российское представительство Sony.

Вернуть эти долги БВЦ не считает возможным — рентабельность продаж слишком низкая, а в кредиты ритейлер нырнул слишком серьезно. Компания пыталась расширить сеть магазинов, но как раз в это время упал потребительский спрос на технику, а с началом интернет-продаж «Белый Ветер» в свое время очень серьезно опоздал. Итог плачевный — конкурентная битва проиграна вчистую, платить по кредитам невозможно, шансов на выживание нет.