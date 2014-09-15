Цепочка турфирм-банкротов продолжает пополняться

Начал серьезно сбываться прогноз "Российской газеты", в котором предрекалось сентябрю стать "урожайным" на банкротства в сфере туризма. С начала месяца свою деятельность уже приостановили туроператоры "Солвекс-турне", "Южный крест". 13 сентября стало известно, что обязательства перед туристами не выполнит петербургская фирма "Море солнца".

Похоже, нас ждут новости о новых банкротствах, но уйти с рынка могут теперь уже и крупные игроки, прогнозируют эксперты. В Ростуризме хоть и не исключают банкротств, но советуют краски сильно не сгущать.



"Давайте посчитаем: в сфере выездного туризма работают около 1700 туроператоров. Ушло с рынка менее одного процента, - привела цифры в беседе с "РГ" пресс-секретарь Ростуризма Ирина Щеголькова. - Ситуация тяжелая и сложная, но говорить о том, что все рухнуло, нельзя. Идет санация рынка".

Кто выживет в результате этой чистки? Эксперты полагают, что останутся либо очень крупные игроки, оперирующие потоками в сотни тысяч туристов, либо мелкие, предлагающие эксклюзивные туры. Хотя твердую десятку крупных операторов, которые продолжат работать, не может назвать никто.

Причины такого сложного и неоднозначного положения турфирм на рынке разные. Сказались мировой финансовый кризис и колебания курсов валют, из-за чего люди стали покупать меньше путевок. Снижение спроса разом вскрыло хронические болячки отрасли. Это и закредитованность турфирм, которые брали огромные займы на бронирование блоков мест в отелях и самолетах. И долги, которые накапливали турфирмы из-за системы постоплаты перед авиакомпаниями и отельерами. И нечистые механизмы взаимодействия турбизнеса со страховщиками и теми же авиаперевозчиками.

Есть еще одна проблема, которая в самое ближайшее время может привести к новым банкротствам. Ни один туроператор не имеет права на работу, если он не внесен в федеральный реестр и не имеет договора со страховой компанией по финансовым гарантиям. Срок действия договора у многих туроператоров заканчивается в конце этого года. А по закону документы в реестр нужно подавать за три месяца до окончания срока действия финансовой гарантии, то есть в сентябре. Проблема в том, что из-за летней волны банкротств страховщики отказываются заключать договоры с туроператорами.

Пока финансовая гарантия действует, то есть до конца года, операторы имеют право продолжать свою деятельность. Но они не могут продавать туры на следующий год. А если компания не может привлечь новых туристов, это негативно сказывается на ее финансовом положении. "Выход из сложившейся ситуации ищется", - уточнила Ирина Щеголькова. По мнению экспертов, решить эту проблему также помогло бы вмешательство ЦБ.