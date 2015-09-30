Акции "Трансаэро" упали на 18%: инвесторы опасаются банкротства

В среду, 30 сентября, акции "Трансаэро" в момент падали почти на 18% из-за опасений участников рынка — пошли новые слухи о возможном банкротстве компании. К 12:25 мск на Московской бирже акции компании упали до отметки 26 руб. за штуку (-17,5%), на минимальных отметках цена падала до 25 руб.

Как сообщают СМИ, сегодня первый вице-премьер Игорь Шувалов не стал опровергать слухи о вероятном банкротстве "Трансаэро". "Не исключаю", - сказал он журналистам. Кроме того, недавно Ольга Плешакова, прежде возглавлявшая компанию, сообщила в своем твиттере, что ни она, ни ее дочери больше не являются акционерами компании. Прежде шли разговоры о том, сколько акций должны передать «Аэрофлоту» в рамках оферты.

Но пока сделку провести не удается, хотя Минэкономразвития обещало, что до 28 сентября вопрос будет закрыт. Напомним, что в начале месяца правительство решило спасти авиакомпанию «Трансаэро», которой грозит банкротство, путем передачи контроля над ней "Аэрофлоту". Уже 3 сентября совет директоров "Аэрофлота" решил выкупить 75% плюс 1 акцию "Трансаэро" за 1 рубль. На данный момент сделку провести не удается, т.к. семья Плешаковых, контролирующая "Трансаэро", собрала только 60% акций, а согласие на сделку должны еще дать банки, в залоге у которых более 25% акций компании.