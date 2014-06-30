США: минус еще один банк

С начала 2014 года в США обанкротились уже 11 банков, а на днях прекратилась деятельность Freedom State Bank, который стал двенадцатым по счету. В Оклахоме регулирующие органы вынесли решение о его закрытии и передаче активов и депозитов Alva State Bank & Trust Company.

Корпорация по страхованию депозитов США (FDIC) не прекращает страхование денег на счетах клиентов банка: владельцы депозитов становятся вкладчиками банка-«наследника» (Alva State Bank).

На конец первого квартала 2014 года Freedom State Bank оперировал активами примерно на $22,8 млн, а объем его депозитов был около $20,9 млн.