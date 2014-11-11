Центробанк РФ скупает золото внутри страны

Банк России оказался в необычном положении: из-за санкций на экспорт металла он был вынужден начать активно закупать золото у отечественных золотодобытчиков. Но для центробанка, однако, это даже в плюс - хорошая возможность повысить ликвидность своих валютных резервов.

Обычно большая часть добываемого в стране золота продается местным коммерческим банкам (Сбербанк и ВТБ), которые в свою очередь затем перепродают металл центральному банку или иностранным банкам. Но в этом году иностранные банки не особо хотят покупать российское золото после введенных Западом санкций.

И ничего не оставалось Центробанку РФ, кроме как скупать добытое внутри страны золото, которое нельзя продать иностранным банкам. По информации источников, ЦБ уже купил большую часть добытого металла, предназначенного для коммерческих банков.

Россия добавила в этом году почти 115 тонн золота к своим резервам - против 77,5 тонн в 2013 году и 75 тонн в 2012 году, по данным Всемирного золотого совета (WGC).

Центральный банк России - самый активный государственный покупатель золота, его запасы выросли почти в три раза с конца 2004 года - до 1.149,8 тонн. Это сделало ЦБ РФ шестым по величине в мире держателем золота среди центральных банков.