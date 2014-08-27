Чем занято золото

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На
днях золото подорожало после недельного
скольжения вниз: на российско-украинской
границе выросла напряженность. В
результате спрос на золото подрос —
инвесторы старались «сбежать» от рисков,
переводя свои активы в безотказный
резерв.
Однако вчера прошла встреча в Минске между президентами России и Украины, стороны пытались договориться о разрешении конфликта. Понятно, что до конца переговоров еще далеко, но уже сам факт мирных разговоров снова заставил золото пройти процесс коррекции: оно снова пошло вниз.
Сегодня золото торгуется в районе $1280,50 за тройскую унцию. Поддержка — на уровне 1270 долларов, и ниже — 1240 долларов. Сопротивление на ближайшее время — на $1300, и выше — в области $1324 — 1325.