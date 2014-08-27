Чем занято золото

На днях золото подорожало после недельного скольжения вниз: на российско-украинской границе выросла напряженность. В результате спрос на золото подрос — инвесторы старались «сбежать» от рисков, переводя свои активы в безотказный резерв.



Однако вчера прошла встреча в Минске между президентами России и Украины, стороны пытались договориться о разрешении конфликта. Понятно, что до конца переговоров еще далеко, но уже сам факт мирных разговоров снова заставил золото пройти процесс коррекции: оно снова пошло вниз.

Сегодня золото торгуется в районе $1280,50 за тройскую унцию. Поддержка — на уровне 1270 долларов, и ниже — 1240 долларов. Сопротивление на ближайшее время — на $1300, и выше — в области $1324 — 1325.