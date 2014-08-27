Фондовая Европа в среду апатична

Ралли в Европе закончилось: рынки решили отдохнуть, и среда проходит довольно вяло. На утренних европейских торгах на 0,22% ослаб Dj Euro Stoxx 50, ушел вниз на 0,21% САС 40, и даже DAX снизился на 0,07% (впрочем, ему-то как раз было почему — на слабых данных по потребительскому климату).



Зато кредитный сектор в таких условиях чувствует себя как рыба в воде. Французские банки BNP Paribas и Societe Generale прибавили 0,31% и 0,50%, а Deutsche Bank показал невиданную прыть, подскочив аж на 0,97%.

Периферийные кредиторы тоже прибавляли, но не такими залихватскими темпами: Unicredit +0,04%, Intesa Sanpaolo +0,39%, BBVA +0,24%.

Опомнился и пришел в себя после вчерашнего провала горнодобывающий блок в Британии — в результате FTSE скромно прибавил 0,02%. Акции Rio Tinto прыгнули вверх на 0,28%, BHP Billiton прибавил 0,54%, Glencore Xstrata окреп на 0,65%.



