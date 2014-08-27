Подробный взгляд на сегодняшнюю Азию

Акции азиатских компаний выросли после того, как американские данные по потребительскому доверию и промышленным заказам еще больше укрепили оптимизм по поводу крупнейшей экономики мира. Мэтью Шервуд, глава сиднейского инвестиционно-аналитического агентства Perpetual Ltd., заявил в своем электронном письме: «Американская экономика укрепляется и прогрессирует. ФРС продолжает поддерживающую монетарную политику». По мнению Шервуда, процентная ставка американского регулятора продолжит оставаться на рекордно низких уровнях еще в течение, по крайней мере, двух лет.

Азиатско-тихоокеанский индекс MSCI прибавил 0,3% и сейчас торгуется в пределах 1% от шестилетнего максимума.

KOSPI прибавил 0,3%, TOPIX подрос на 0,1%. Hang Seng окреп на 0,1%, а Shangai Composite практически не изменился.

Фьючерсы на S&P 500 сегодня не меняются, оставаясь очень высокими.

Что касается отдельных компаний, то Boral Ltd, австралийский производитель стройматериалов, вырос на целых 4,5%. Это гораздо выше прогнозной оценки. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, третий по величине грузоотправитель в Японии, прибавил 3,3% на своих заявлениях о выходе на 10%-ные дивиденды через пять лет.

BYD Co., производитель электрокаров, прибавил 5,8%: Китай обеспечит финансирование для постройки своеобразных «заправок», на которых можно будет зарядить электромобиль.

Традиционно неплохи дела в технологическом секторе. Так, тайваньский производитель дисплеев для телевизоров и смартфонов, Innolux Corp., вырос на 6,8% на своих позитивных отчетах. В третьем квартале компания увеличит прибыль за счет более сложных устройств, включая дисплеи для автомобилей и для общественного пользования.



