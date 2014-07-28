Золото дешевеет, когда доллар укрепляется

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара. Однако, золото все равно продолжает пользоваться спросом как более надежный актив для вложения денег.

Сегодня днем золото торговалось по $1.304,25 за тройскую унцию. На прошлой неделе золото подешевело за счет улучшения экономической статистики США.

"Интерес к золоту как надежному активу сохраняется, но доллар оказывает давление. Главное испытание будет позднее на этой неделе, когда мы получим данные о занятости (в США) и, возможно, комментарии ФРС о процентных ставках", - сказал трейдер в Сиднее.

Днем также серебро торговалось по $20,62 за унцию, платина стоила $1.478,40, палладий - $882,75.