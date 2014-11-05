Среда в Азии: экспортеры радовались, нефтяники горевали

Сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы показали разнонаправленное движение. Продолжение снижения цен на нефть и публикация финансовой отчетности «голубых фишек» стали драйверами практически всех движений на торгах.
Сводный
индекс региона MSCI Asia Pacific снизился
на 0,7%. Nikkei прибавил 0,4%
после выступления руководителя японского
регулятора, Харухико Куроды. Центробанк
Страны Восходящего Солнца реализует
меры стимулирования рынка страны, и они
приносят позитивные перемены. Данные
о снижении выручки казино Макао понизили
общее значение гонконгского индекса:
Hang Seng потерял 0,6%. Впервые
за семь торговых дней снизились китайские
акции: Shanghai Composite потерял
0,5% - идет коррекция чрезмерного, по
мнению инвесторов, ралли.
Австралийские акции вели себя спокойно, поэтому S&P/ASX практически не изменился.
Лидеры падения по всему региону — конечно же, акции энергетического сектора. Снижение цены на нефть «откусило» от котировок нефтяных и нефтегазовых компаний (например, японская Inpex потеряла 2,2%; китайские нефтяники CNOOC и PetroChina – соответственно 2,8% и 2,5%).
Зато подорожали экспортеры, особенно японские: иена ослабла и к доллару, и к евро — а значит, отлично себя начали чувствовать компании, зарабатывающие в основном за границей. Так, прибавила котировки уже упоминавшаяся сегодня Toyota, выросли акции Honda Motor Co. (+2,4%) и Sony Corp. (0,4%).
Японский мобильный оператор SoftBank Corp. снизил свои котировки на 2,3%: он выпустил прогноз, по которому годовая операционная прибыль снизится впервые за девять лет.