Среда в Азии: экспортеры радовались, нефтяники горевали

Сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы показали разнонаправленное движение. Продолжение снижения цен на нефть и публикация финансовой отчетности «голубых фишек» стали драйверами практически всех движений на торгах.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,7%. Nikkei прибавил 0,4% после выступления руководителя японского регулятора, Харухико Куроды. Центробанк Страны Восходящего Солнца реализует меры стимулирования рынка страны, и они приносят позитивные перемены. Данные о снижении выручки казино Макао понизили общее значение гонконгского индекса: Hang Seng потерял 0,6%. Впервые за семь торговых дней снизились китайские акции: Shanghai Composite потерял 0,5% - идет коррекция чрезмерного, по мнению инвесторов, ралли.



Австралийские акции вели себя спокойно, поэтому S&P/ASX практически не изменился.

Лидеры падения по всему региону — конечно же, акции энергетического сектора. Снижение цены на нефть «откусило» от котировок нефтяных и нефтегазовых компаний (например, японская Inpex потеряла 2,2%; китайские нефтяники CNOOC и PetroChina – соответственно 2,8% и 2,5%).

Зато подорожали экспортеры, особенно японские: иена ослабла и к доллару, и к евро — а значит, отлично себя начали чувствовать компании, зарабатывающие в основном за границей. Так, прибавила котировки уже упоминавшаяся сегодня Toyota, выросли акции Honda Motor Co. (+2,4%) и Sony Corp. (0,4%).

Японский мобильный оператор SoftBank Corp. снизил свои котировки на 2,3%: он выпустил прогноз, по которому годовая операционная прибыль снизится впервые за девять лет.