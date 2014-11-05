Toyota наращивает скорости и прибыль

В третьем квартале Toyota Motor Corp увеличила свою чистую прибыль на 23% - до 539,1 млрд иен. Аналитики прогнозировали прибыль в 501,2 млрд. Операционная прибыль выросла на 11,3%, это тоже выше предсказанных аналитиками значений. Выше консенсус-прогноза оказалась и квартальная выручка (с 6,28 трлн иен до 6,55 трлн иен, при прогнозе в 6,45).

В минувшем квартале компания снизила реализацию машин в Азии и Европе, зато существенно (на 12,5%) увеличила поставки в США и Канаду. Репутация Toyota продолжает оставаться крепкой и сильной, даже несмотря на то, что в октябре и апреле были отозваны с рынка в общей сложности свыше 8,35 млн автомобилей.



Правда, есть определенные проблемы в Юго-Восточной Азии: в Таиланде были отменены бонусы для тех, кто покупает автомобиль впервые — и в результате продажи Toyota рухнули на 29% (в период с января по сентябрь). Поэтому прогноз мировых продаж автомобилей прославленной японской марки ухудшился с 9,10 млн до 9,05 млн, однако существенно улучшена оценка для северной Америки (на 0,03 млн) и в Китае (минимум на 20%).

2014 финансовый год принес Toyota рекордную прибыль — на уровне 1,82 трлн иен.

Прогнозы годовой операционной прибыли и выручки повышены благодаря ослаблению курса иены, которая подешевела почти до семилетнего минимума к доллару США: такие движения всегда идут на пользу активным импортерам, которые получают основную прибыль в долларах.

За сегодняшний день акции компании на торгах в Японии прибавили 0,12%.