Биткоин позволит оформить паспорт Гражданина мира

Буквально на днях у активных интернет-пользователей и владельцев биткоин-кошельков появилась возможность получить еще один уникальный виртуальный документ — паспорт гражданина мира. Прислушайтесь только, как это звучит: «Я гражданин мира!»

Если серьезно, то разработчик Кристофер Эллис написал программу, которая позволяет любому человеку создать паспорт Гражданина мира. Его ПО использует PGP программное шифрование и технологию блокчейн, которые помогают создать идентификационный документ. Благодаря децентрализации (как и в биткоинах), подделать такой документ математически невозможно.

Блокчейн можно использовать не только для хранения паспортов, но и вообще всех документов - займы, контракты, денежные поступления, да и вообще позволит сильно упростить банковскую систему. Блокчейн только еще начинает показывать свой потенциал, новое программное обеспечение – World Citizen паспорт - использует технологию блокчейн, как никогда до этого его ее не использовал.

«Я хотел создать добровольную систему идентификации, в которой мое доказательство существования может быть подкреплено любой социальной сетью на мой выбор. Реальная история, вот только почему ни одно государство не сделало этого раньше? Я придумал это за выходные, в свое свободное время».

Эллис в очередной раз доказал, что у блокчейн есть огромный потенциал. Эта технология, также лежащая в основе биткоин-безопасности, особенно надежная и экономически эффективная. Блокчейн может дать толчок к новому использованию и расширению возможностей P2P.

Цель проекта - простой процесс для тех, кто хочет создать свой собственные паспорт, который можно использовать для проверки и доказательства существования других лиц. Эллис продолжает доказывать, что Bitcoin и Blockchain могут создавать любой документ при минимальных затратах.