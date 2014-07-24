Золото дешевеет — трейдеры уже не смотрят на геополитику

Странно, но уже не первый день трейдеры перестали обращать внимание на многие новости из мировой политики. Так, в четверг фьючерсы на золото опустились ниже ключевого уровня в $1300, так как инвесторы игнорируют геополитические проблемы в Восточной Украине и в секторе Газа.

В ходе утренних европейских торгов на Comex золото с поставкой в августе подешевело до сессионного минимума $1295,30 за тройскую унцию (самый слабый уровень 16 июля). В среду золото стоило $1304,70 за унцию. Скорее всего, фьючерсы найдут поддержку на уровне $1293,50 и сопротивление на $1311,80 (максимум 23 июля).

В это же время серебро с поставкой в сентябре подешевело до $20,87 за тройскую унцию.

Сегодня ждем данные из США — отчет по первичным обращениям за пособием по безработице, производственной активности и продажам жилья на первичном рынке недвижимости. И не перестаем следить за спекуляциями по поводу того, когда же Федеральная резервная система сможет начать повышать процентные ставки.