Российский рынок акций восстанавливает свои позиции

В марте, когда Белый дом ввел санкции против России, американские эксперты давали дерзкие прогнозы фондового рынка — советовали не инвестировать вообще в российские рынки. Спустя три месяца их советы смотрятся комично: многие отмечают неожиданное восстановление, «голубые фишки» достигают максимальных пунктов за текущий год.

Индекс РТС занимает третье место по качеству во всем мире (за последний квартал). С минимума в марте он вырос на 33%.

Даже несмотря на предупреждение о дополнительных санкциях против России со стороны США и ЕС, инвесторы не снижают своих амбиций и не воспринимают это как угрозу.

Лучше всего на российском фондовом рынке себя показывают акции ВТБ (прирост 40%), "Сбербанка" (+23%) и "Газпрома" (+30%) с марта этого года.

Любопытно, что восстановление российского рынка совпало с восстановлением развивающихся рынков в целом и ростом цен на нефть. Впрочем, "ВТБ-Капитал" предостерегает, что простор для роста российского рынка ограничен: аналитики банка ожидают нулевого экономического роста России за этот год.