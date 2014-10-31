Еженедельный дайджест 27-31 октября: новые аппетиты инвесторов, колеблющийся рубль, отход "Башнефти" государству, убытки Sony

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Еженедельный дайджест - это это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Главная новость этой недели: решение ФРС свернуть QE усилило доллар и ослабило нефть. А рубль? Рубль рад повышению ставки ЦБ
- RBC Daily: Триллионы из воздуха: ФРС свернула историческую программу QE
- Investing.com: Ожидания по доллару резко изменились
- РИА новости: Доллар дорожает к мировым валютам на итогах заседания ФРС
- Интерфакс: Нефть Brent подешевела до $86,5 на решении ФРС
- Investing: Рубль обновил минимумы перед валютным репо, заседаниями ФРС и ЦБР
- Вести.Ру: Рубль взлетел на ожиданиях повышения ставки Центробанка
- RBC Quote: UBS: Повышения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. будет недостаточно для роста рубля
- Газета.Ру: Рубль развернулся
- Ведомости: Аналитики не ждут резкого повышения ключевой ставки ЦБ
- BBC Русская служба: Сколько еще будет падать рубль?
- РИА: Россия побеждает в валютной войне, даже если не стремится к этому
Новости рынка форекс:
- Forbes: Валютная аномалия: как крупные игроки давят на доллар
- Коммерсантъ: Валютный рынок сегодня
- Коммерсантъ: Рубль рекордно вырос к доллару и евро
- Investing.com: Обзор валютного рынка
- FXStreet: Технический анализ рынка Форекс на 31.10.2014
- Финам: Ожидается повышенная рублевая волатильность на российском рынке в пятницу
- Investing.com: Технический анализ USD/CAD на 31 октября
- FXTeam: Индикаторы указывают на продолжение роста USD/CHF
- FXTeam: Единая европейская валюта остается под давлением
- FXStreet: Быки выходят из длинных позиций
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: поставки газа в Украину, "Башнефть", просьба ВТБ и аппетиты инвесторов
- Russia Today: Алексей Миллер: «Газпром» может начать поставки газа на Украину в течение 48 часов
- Финам.РУ: Вчера инвесторы учли слухи о газовом соглашении между Россией и Украиной, сегодня - корректируют позиции
- RBC Daily: Как власть и бизнес отреагировали на возможную национализацию «Башнефти»
- Газета.РУ: «Башнефть» отходит государству
- Финам: Решение суда вернуть акции "Башнефти" государству негативно скажется на отношении западных инвесторов к российским активам
- Ведомости: ВТБ попросил у государства денег на докапитализацию
- Ведомости: ВТБ может получить энергоактивы в счет долга
- Вести.RU: Глава Apple Тим Кук признался, что он гей, и назвал это божьим даром
- Московский Комсомолец: Милонов предложил запретить главе Apple въезд в Россию: "Тим Кук может привезти вирус Эбола, СПИД и гонорею"
- РИА Новости: Аксенов: инвесторы готовы вкладываться в крымскую энергетику
- Вести Экономика: Инвесторы не верят в американские банки
- Ведомости: Инвесторы вывели $9 млрд за месяц с развивающихся рынков
Новости компаний: Роснефть в качестве единственного поставщика для государства, убытки Sony, PayPal в России
- RBC Daily: «Роснефть» попросила статус единственного поставщика для государства
- Lenta.RU: Microsoft успела раньше Apple запустить на рынок умные часы
- Вести Экономика: Убыток Sony во II финквартале резко увеличился
- CNews: Обслуживающим банком PayPal в России стал ВТБ-24
- Вести Экономика: "Аэрофлот" возьмет в лизинг 22 самолета Аirbus320
- Финам: Смартфоны Motorola вернутся на российский рынок
- BBC Русская служба: Bombardier передумала строить авиазавод в России
Саморазвитие для трейдера: правда о трейдинге от Goldman Sachs, истории успеха, индикатор Lineverse
- MQL5 Блоги: 16 удивительных фактов об экономике США
- Forbes: Экзамен по бизнесу: как интернет-школа «Фоксфорд» научилась зарабатывать миллионы
- MQL5 Блоги: Видеоуроки: Правда о трейдинге от экс-трейдера Goldman Sachs. Часть 5
- MQL5 Блоги: Видеоуроки: Правда о трейдинге от экс-трейдера Goldman Sachs. Часть 6
- Forbes: Рецепт миллиардера: как самый богатый доктор в мире спасает человечество
- MQL5 Блоги: Начальная настройка системы линий тренда в индикаторе Lineverse