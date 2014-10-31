Еженедельный дайджест 27-31 октября: новые аппетиты инвесторов, колеблющийся рубль, отход "Башнефти" государству, убытки Sony

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Главная новость этой недели: решение ФРС свернуть QE усилило доллар и ослабило нефть. А рубль? Рубль рад повышению ставки ЦБ

Новости рынка форекс:

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: поставки газа в Украину, "Башнефть", просьба ВТБ и аппетиты инвесторов



Новости компаний: Роснефть в качестве единственного поставщика для государства, убытки Sony, PayPal в России

