Еженедельный дайджест 27-31 октября: новые аппетиты инвесторов, колеблющийся рубль, отход "Башнефти" государству, убытки Sony
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Еженедельный дайджест 27-31 октября: новые аппетиты инвесторов, колеблющийся рубль, отход "Башнефти" государству, убытки Sony

31 октября 2014, 11:49
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Главная новость этой недели: решение ФРС свернуть QE усилило доллар и ослабило нефть. А рубль? Рубль рад повышению ставки ЦБ

Новости рынка форекс:

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: поставки газа в Украину, "Башнефть", просьба ВТБ и аппетиты инвесторов

Новости компаний: Роснефть в качестве единственного поставщика для государства, убытки Sony, PayPal в России

Саморазвитие для трейдера: правда о трейдинге от Goldman Sachs, истории успеха, индикатор Lineverse

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