16 удивительных фактов об экономике США

Согласно данным статистики и заявлениям некоторых официальных лиц, в данный период времени американская экономика восстанавливается. А как на самом деле?

Издание Zerohedge представляет 16 удивительных фактов, которые заставят задуматься, действительно ли успешна американская экономика.



1. Учитывая инфляцию, средний доход семьи в США сейчас на 8% ниже, чем во время последнего спада в 2007 г.

2. С 2007 г. по сегодняшний день число занятых на неполный рабочий день в США увеличилось на 54%. В то же время тех, кто работает на полную ставку, стало на 1 млн меньше.

3. Понятно, что работа на неполный рабочий день устраивает не всех, и многие не сами выбрали такой график работы. Более того, 7 млн. американцев, занятых на неполный день, искренне хотят найти нормальную полноценную работу.

4. Большая часть рабочих мест, созданных в рамках т. н. восстановления, оплачивается на 23% меньше, чем те рабочие места, которые утеряны во время кризиса.

5. Число безработных, которые потеряли надежду и перестали искать себе работу, почти в два раза выше, чем в декабре 2007 года.

6. В самом начале кризиса доля безработных, которые не могли найти работу в течение полугода, составляла 17%. Сегодня эта цифра — 34%.

7. Из-за отсутствия достойных рабочих мест почти половина выпускников два года после окончания учебы еще полностью зависят финансово от своих родителей.

8. По новой методике расчета уровня бедности в штате Калифорния бедными считаются почти 25% населения.





9. Растет неравенство. Например, в 2007 г. средняя семья из топ 5% была богаче остальных на 16%, сейчас этот показатель вырос до 24%.

10. Абсолютно ошеломляющий факт: количество предприятий малого бизнеса в США упало до минимума.

11. Себестоимость производства одного барреля сланцевой нефти в США в среднем составляет $85. Если цена на нефть обвалится на 30%, "сланцевый бум" в Америке может сойти на нет.

12. Если судить по покупательной способности, то экономика Китая больше экономики США.

13. В США есть шесть банков, которые попадают под категорию "слишком большой, чтобы обанкротиться", но это не мешает 5 из них иметь вложения в производные финансовые инструменты на сумму в $40 трлн.

14. Высшее звено Федеральной резервной системы, которое насчитывает 113 сотрудников, имеет годовую зарплату в среднем $246,5 тыс. Получается, что эта профессия является наиболее высокооплачиваемой, хотя совсем не факт, что действия Федрезерва помогают экономике.

15. Американские власти уверяют, что дефицит бюджета страны находится под контролем, однако госдолг за 2014 г. вырос примерно на $1 трлн.

16. И самый, пожалуй, удивительный факт, касается президента США. На каникулы Барак Обама потратил около $40 млн. Похоже, президент считает, что раз уж США близятся к своему закату, можно погулять на полную программу.

Заметим, что это исключительно субъективные суждения и каждый может увидеть в этом что-то свое и сделать грамотные выводы. Автор материала уверяет, что если бы экономика США действительно восстанавливалась, тогда было бы достаточное количество хорошо оплачиваемых рабочих мест, был бы развитый средний класс. «Но ничего этого нет, что бы там ни говорили политики», - подводит итог автор статьи.