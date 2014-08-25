Рынок металлов пока спокоен — медь на максимуме

В понедельник фьючерсы на медь торгуются без изменений у двухнедельного максимума, так как растущий оптимизм в отношении состояния здоровья экономики США поддерживает спрос на промышленный металл.

Во время утренних европейских торгов на подразделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи медь с поставкой в ​​сентябре повысилась на 0,09% - до цены $3,207 за фунт.

Ранее цены достигли сессионного максимума $3,228 за фунт, самой высокой отметки с 10 августа. Медь завершила пятничную сессию приростом на 0,9% - до цены $3,204.

Фьючерсы, скорее всего, найдут поддержку на $3,169, минимуме с 22 августа, и сопротивление на $3,231 за фунт, максимуме 10 августа.

На прошлой неделе цены на медь на Comex подорожали на 0,96%, или на 3,1 цента, после того, как сырьевой гигант Glencore спрогнозировал стабильный спрос со стороны Китая и Запада во второй половине года.