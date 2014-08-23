Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на неделю с 25-08-2014 по 29-08-2014

Схема анализа:

Инд.4 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

Инд.3 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

Инд.3 - разворот линии индикатора,

Инд.7 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз).



Открытие позиции: при совпадении направлений всех индикаторов ( кроме Зиг-Зага, который является ориентиром при настройке остальных 4-х индикаторов ).





Закрытие позиции - при совпадении направлений 2-х самых быстрых индикаторов.







GBPUSD 24.08.2014

Текущий анализ - Тренд вниз.



Перспектива - продолжение тренда вниз ( самая надежная стратегия - когда все индикаторы покажут разворот в одном направлении ).