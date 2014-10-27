Рекомендация по торговле на 27.10.14 - 3.11.14
Прогнозы

Рекомендация по торговле на 27.10.14 - 3.11.14

27 октября 2014, 08:08
Aziz Aliev
Aziz Aliev
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Рекомендация по торговле EUR/USD и GBP/USD на 27.10.14 - 03.11.14 

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