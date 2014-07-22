Forex. История великого муравейника.

История свободного внебиржевого валютного рынка, который, как живой организм, обладает навыками саморегуляции, - история, которая имеет глубочайшие корни. Тысячи лет назад в Египте появились первые деньги, финикийцы с их мощным кораблестроением выступили движущим началом международной торговли, и с течением времени люди постепенно выстраивали систему обмена национальных валют, а валют этих было бесчисленное множество: практически каждый город чеканил свою монету, поэтому привязка при международной торговле была в основном к золоту и серебру.

Бреттон-Вудс

В современном мире начало стандартизации международной финансовой системы было положено в июле 1944 года, когда представители 44 мировых держав собрались в американском городке Бреттон-Вудс, чтобы договориться о едином курсе, которым пойдет экономика ведущих стран мира.

Бреттон-Вудское соглашение заключало три главных пункта:

создание международных организаций, которые способствуют справедливой торговле и экономическому равновесию в мире;

установление фиксированных валютных курсов;

мировой резервной валютой стал американский доллар, который обеспечивался золотым стандартом. Валюты других стран были жестко привязаны по отношению к доллару.

Мы с вами легко заметим, что на сегодняшний день работает только первый пункт бреттон-вудской системы. По результатам этой эпохальной конференции были созданы Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Генеральное соглашение по таможенным тарифам и торговле. Они существуют и по сей день, и являются важнейшими регуляторами мировой экономики. В Бреттон-Вудском соглашении была установлена цена за унцию золота в 35 долларов, остальные валюты были «прибиты гвоздем» к доллару, а также участники определили объем средств, которые были направлены на предотвращение дисбаланса в мировой экономике.







Отмена золотых стандартов

К началу семидесятых годов стали понятны недостатки Бреттон-Вудской системы, и в 1971 году она прекратила свое существование. «Золотой стандарт» доллара был отменен с подписанием Смитсоновского соглашения. Правда, оно действовало крайне недолго, потому что тоже было основано на фиксированном курсе национальных валют по отношению к доллару США и друг к другу. В конце концов, обменные курсы валют начали подчиняться законам свободного рынка — то есть, зависеть они стали исключительно от соотношения спроса и предложения. Таким образом и была органичным и естественным образом образована железная основа для современного рынка Forex (Foreign Exchange Market) – деньги перестали иметь золотое содержание и пустились в «свободное плавание».







Развитие рынка Forex

С 1971 года действительными участниками и владельцами рынка Forex были банки, транснациональные корпорации и большие брокерские фирмы. Частные лица, которые хотели вложить свой капитал в этот рынок, должны были действовать совместно с банком и иметь примерно миллион долларов, не меньше. Брокерские фирмы предоставляли возможность понижения минимального депозита до 250 000 долларов. Как видим, до современной свободной торговли с любыми средствами в семидесятых — восьмидесятых годах было всё еще очень и очень далеко.

Во время процесса свободного регулирования валютных рынков стало кристально понятно, насколько сильно экономика каждой страны одновременно и зависит от внешней среды, и влияет на нее. Центробанки стран имели и продолжают иметь возможности и права для регулирования курса национальных валют, однако гораздо более сильное давление на валюты оказывает свободный трейдинг. Так, в начале восьмидесятых годов Джордж Сорос, сделавший ставку на скорое ослабление фунта стерлингов, совершил беспрецедентную сделку — и, как считает большинство экспертов, с помощью спекулятивных операций обвалил фунт настолько, что тот на время вообще вышел из зоны свободной торговли. Я напишу об этом отдельный пост, но хочу, чтобы вы поняли, насколько уязвимый организм представляет собой рынок. В середине восьмидесятых годов как карточный домик сложилась вся юго-восточная Азия — рухнули иена, бат, индонезийская рупия. Все они были связаны друг с другом, и поэтому когда проблемы начались в японской экономике, она утащила за собой всех соседей.





Forex для всех и каждого

Настоящий бум рынка Forex начался с девяностых годов, когда стало возможным торговать через Интернет. Forex не имеет собственного офиса или места, где происходит торговля, это не биржа — он везде, и поэтому развитие электронной торговли сделало Forex глобальной сетью, объединяющей миллионы трейдеров по всему миру, действующей на каждую мировую валюту и не подчиняющейся никому, кроме «невидимой руки рынка».

Валютный рынок пульсирует, тонко настроен и мгновенно реагирует на всё, что происходит в мире. Гомеостаз системы удивительный: такое ощущение, что валюты — живые организмы, а Forex — этакий великий муравейник.

И мы с вами, жители этого муравейника, каждую минуту, каждую секунду влияем на курс доллара, иены, евро, фунта или рубля, и именно из таких микроскопических влияний складывается жизнь рынка Forex.