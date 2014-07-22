Золото идет всё ниже и ниже

И снова на азиатской сессии наблюдается снижение цен фьючерсов на золото. Так, в подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex, золото с поставкой в августе торгуется на уровне $1.311,90 за тройскую унцию.

Золото, скорее всего, нашло поддержку на уровне $1.298,10 и сопротивление на $1.325,90.

Индекс доллара, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести других основных валют, изменился на 0,01% и торгуется на уровне $80,63.

В то же время индекс на сентябрьское серебро торгуется на уровне $20,965 за тройскую унцию, а медь - $3,219 за фунт.