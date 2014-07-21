Плагины. Что сие может быть?

Наверное, каждый разработчик, имеющий достаточно большой опыт разработки под МТ4\ МТ5, сталкивался с ситуацией, когда ну просто необходимо объединить в один несколько отдельно работающих модулей.

Необходимо это может быть по многим причинам. Например, потому что совместная работа модулей на одном графике гораздо удобнее, чем на нескольких.

Да, их можно разместить на одном графике, если реализовать логику в индикаторах.

Однако это плохое решение.

Почему? Да потому что для графика все индикаторы работают в одном потоке. Само по себе это не страшно. Но стоит добавить на график тяжелый индикатор, который нам надо, будет тормозить и индикатор, и все остальные модули.

Кроме того, есть другие ограничения. Например, невозможность торговли.

Советники и скрипты, казалось бы, отличное решение. Но... их может быть только по одному на график.





Возможно, пора реализовать нечто, что позволяет собирать модули в один, контейнер-менеджер плагинов.



Нечто, что позволит динамически подключать и отключать модули из системы.



Нечто, что позволит сагрегировать на графике действительно все то, что вам нужно, не напрягая индикаторы.

Нечто, что в перспективе сможет решить проблему объединения стратегий без особых проблем.



Нечто новое, полезное и нужное для развития сообщества )







Пока все.



Пост пишу больше для себя, может, поможет побороть лень и заставить двигаться в этом направлении, тем более что все уже по сути давно придумано...